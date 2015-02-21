Турчинов отправлял за Януковичем в Крым группу спецназа



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире телеканала «1+1».

«Как только меня избрали председателем Верховной Рады, Януковича уже не было Межигорье. Один из первых приказов, который я дал пограничникам, которые остались верными стране и остаткам силовых структур - это перекрыть границу», - заявил он.

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«Именно поэтому Янукович бежал из страны через Крым, он прибыл на военную базу Черноморского флота Российской Федерации и уже через эту базу его эвакуировали в Россию», - добавил Турчинов.

«Мы отправили туда (в Крым - УНИАН) группу около 10 человек спецназа, но они прямо из Крыма подтвердили, что он находится на военной базе ВМС РФ. Но даже там он боялся находиться и именно поэтому его военные перебросили непосредственно на территорию России», - отметил он.

”Все остальные разбежались синхронно с Януковичем, многие из них успели сразу перейти границу еще до того, как в парламенте мы начинали восстановление украинской власти”, - подчеркнул Турчинов.