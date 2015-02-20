Порошенко пожелал Януковичу "вечно гореть в аду"

Об этом Порошенко заявил на церемонии вручения государственных наград членам семей Героев Небесной Сотни, говорится в сообщении на сайте президента.

"Вопросы против человечности не имеют срока давности, да. Но поставлю и себе, и вам риторический вопрос: разве Россия когда-нибудь выдаст нам преступника Януковича, главного виновника кровопролития на Майдане? Я не сомневаюсь, что он вечно будет гореть в аду, но это уже вне юрисдикции земного суда", - подчеркнул Порошенко.

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"Тем не менее, для торжества справедливости по моей инициативе Верховная Рада приняла закон о возможности заочного привлечения к ответственности руководителей бывшего режима, которые убивали людей и грабили страну, но этого недостаточно", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Президент напомнил, что Генеральная прокуратура и СБУ установили четкий российский след в расстрелах на Майдане.