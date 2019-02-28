Украинского консула вновь не пустили в колонию к незаконно осужденному активисту Кольченко

Пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко констатировала, что Россия продолжает незаконно переводить в свое гражданство украинцев.

Украинского консула в очередной раз не пустили в колонию к незаконно осужденному активисту Александру Кольченко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер МИД Екатерина Зеленко заявила сегодня на брифинге.

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"Руководство исправительной колонии № 6 по Челябинской области 25 февраля отказало украинским консулам в посещении Александра Кольченко, аргументируя это тем, что Александр якобы является гражданином Российской Федерации", - подчеркнула Зеленко.

Она констатировала, что Россия продолжает незаконно переводить в свое гражданство украинцев.

"И, к сожалению, это уже не единичный случай насильственного перевода в гражданство Российской Федерации с тем, чтобы иметь возможность проводить судилище над ними (украинцами) по правилам российской псевдофемиды", - сказала она.

"Мы требуем от российских властей прекратить эту вакханалию и бесправие, и освободить украинцев, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах", - заявила Зеленко.

Справка УНИАН. Активиста Кольченко вместе с режиссером Олегом Сенцовым задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима, Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Также в РФ заявили, что Кольченко и Сенцов якобы стали гражданами РФ.

Сами политзаключенные и их адвокаты опровергали эти утверждения.