Аваков: надо закрыть Печерский суд и снести его, как Бастилию

Об этом говорится в сообщении Авакова на Facebook.

"Обратился к президенту Украины, в Верховный Суд и сейчас говорю об этом публично - не только от себя, от министра. Уверен от большинства украинцев: Печерский суд необходимо расформировать!", - написал глава МВД.

Аваков обвинил суд в несправедливом вынесении решений и высоком уровне коррупции, в частности, обратив внимание на "дело Ефремова".

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"Этот суд следует закрыть, по факту закрытия снести, как Бастилию. Этот суд - портал в прошлое, живущий памятник коррупции с судьями-жрецами, плюющими стране в лицо... Невозможно мотивировать оперативников делать свою работу, когда суд раз за разом "решает вопросы" и выпускает негодяеев", - написал Аваков и добавил, что перерегистрирует офис министерства в другом районе Киева, чтобы все важнейшие дела следственного управления МВД не попадали в Печерский районный суд.