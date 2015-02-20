Чубаров заявляет, что оккупационные власти АР Крым хотят сменить руководство Меджлиса

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

«Оккупационные власти, осознавая особую роль и высокий авторитет избираемых самими крымскими татарами высших органов национального самоуправления коренного народа Крыма - Курултая крымскотатарского народа и Меджлиса крымскотатарского народа – как в крымскотатарском сообществе и в Украине, так и на международной арене, ставят задачу «переформатирования» состава Меджлиса и «смену» его руководства», - написал Чубаров.

По его словам, для реализации запланированной провокации оккупантами мобилизованы Ремзи Ильясов (ныне – «заместитель председателя «госсовета Крыма»), Заур Смирнов (ныне – «председатель государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым») и Тейфук Гафаров (ныне – «заместитель Симферопольского городского головы»), а также Руслан Бальбек – «заместитель главы Республики Крым».

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«Как известно, членство Ремзи Ильясова, Заура Смирнова и Тейфука Гафарова в Меджлисе крымскотатарского народа ранее было приостановлено решением Меджлиса крымскотатарского народа в связи с нарушениями ими норм Регламента Курултая крымскотатарского народа и Положения о Меджлисе. В последние недели Ильясов, Смирнов, Гафаров и некоторые приближенные к ним лица, выполняя прямое поручение своих хозяев – Аксенова С., Константинова В., Белавенцева О., прибегают к различным формам давления на членов Меджлиса крымскотатарского народа и делегатов Курултая крымскотатарского народа, включая и прямой шантаж, с целью склонить их созвать заседание Меджлиса и принять решения, заранее подготовленные окупантами», - написал он.

По словам Чубарова, в числе ”решений”, ожидаемых оккупантами, - ««назначение» Ремзи Ильясова председателем Меджлиса крымскотатарского народа, а также принятие специального обращения к международной общественности о «признании суверенитета России над Крымом».

Он также напомнил, что согласно нормам действующего Регламента Курултая крымскотатарского народа изменение состава Меджлиса крымскотатарского народа и избрание его руководства является исключительной компетенцией Курултая крымскотатарского народа, состоящего из 248 избранных в ходе прямых выборов делегатов.

«Следовательно, все действия и решения, что могут быть приняты в нарушение Регламента Курултая крымскотатарского народа и Положения о Меджлисе крымскотатарсокго народа, также утверждаемого делегатами Курултая, заведомо будут являться юридически ничтожными и такими, что не имеют силу с момента их принятия», - отметил Чубаров.

Он также высказал уверенность в том, что делегаты Курултая крымскотатарского народа, члены Меджлиса крымскотатарского народа, активисты крымскотатарского национального движения «не позволят провокаторам растоптать принципы и ценности крымскотатарского национального движения».