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"Будут новые лица": журналист Бигус о следующей части расследования хищений в оборонной сфере

18:00, 27 февраля 2019
Политика
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Следующая подача материалов расследования будет в понедельник / фото УНИАН

 Журналист телепрограммы «Наши деньги" Денис Бигус еще не определился относительно необходимости ему охраны в связи с возможным преследованием за проведенное расследование.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции первый заместитель председателя комитета Юрий Савчук обратился к Бигусу, не будет ли он против того, чтобы комитет обратился в Министерство внутренних дел Украины с просьбой предоставить журналисту охрану.

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В ответ Бигус сказал: "Я не могу взвесить сейчас все плюсы и минусы".

Он подчеркнул, что хочет подумать над этим вопросом.

Также на заседании комитета Бигус сообщил, что следующая подача материалов расследования будет в понедельник.

При этом добавил, что там будут "новые лица".

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Теги: #расследование