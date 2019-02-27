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КСУ обещает к концу дня опубликовать решение об отмене ответственности за незаконное обогащение

14:15, 27 февраля 2019
Политика
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КСУ отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении / фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Конституционного суда Украины.

«В соответствии с законом Украины о Конституционном суде, принятые решения публикуются на сайте не позднее следующего рабочего дня с дня принятия», - заявили в пресс-службе.

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«То есть, сегодня ожидайте на официальном сайте суда», - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. По словам источника агентства УНИАН в КСУ, «Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины, поскольку суд считает, что она противоречит презумпции невиновности».

Как сказал представитель суда, КСУ исходил из следующего: эта статья обязывает лицо доказывать, что его состояние приобретено законным способом, а презумпция невиновности говорит о том, что доказывать вину лица является функцией государства.

Напомним, что норма о наказании за незаконное обогащение была одним из требований ЕС и одним из обязательств Украины перед МВФ, которое закреплено меморандумом.

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Новость в сюжете: Отмена статьи УК о незаконном обогащении
Теги: #КСУ#незаконное обогащение