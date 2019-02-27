"Аннексия Крыма – это не о деньгах": журналист объяснил, что на самом деле "провоцирует" РФ на агрессию

Пока украинское государство будет существовать на карте, это будет провоцировать Россию на агрессию, считает журналист.

Пока украинское государство будет существовать на карте, до тех пор это будет провоцировать Российскую Федерацию, в частности Владимира Путина, к агрессии против Украины.

Об этом заявил журналист Павел Казарин, передает «Прямой».

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"Знаете, что на самом деле провоцирует Россию? Ваш украинский паспорт. Тот факт, что вы живете в государстве, у которого есть свои собственные органы управления. То, что вы живете в государстве, у которого есть свой национальный язык. То, что вы живете в государстве, у которого есть международно признанные границы. Потому что до тех пор, пока украинское государство будет существовать на карте - этот факт и будет фактором провокации в отношении Российской империи...", - сказал Казарин

Он отметил, что аннексия Крыма - это не история о деньгах, экономике, а о месте в учебниках истории.

"Если он (Владимир Путин - ред.) точно так же решит, что завтра через создание союзного государства или через размещение дополнительных военных баз он сможет вернуть к умирающей империи территорию современной Беларуси - он пойдет на это... Если рядом с вами живет маньяк, то сам факт соседства с ним является актом провокации этого маньяка на совершение каких-либо действий", - добавил Казарин.