Климкин: до полного освобождения Крыма "никакого мира с Россией быть не может"

Глава МИД подчеркнул, что население Крыма после оккупации полуострова Россией ничего для нее не значит.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что до освобождения оккупированного Крыма и возвращения контроля над полуостровом Украиной никакого мира с Российской Федерацией быть не может.

Об этом глава МИД сказал в эфире телеканала ICTV.

"Кто говорит мир, перемирие, - играет словами... Я считаю, что мир с Россией - и я это ответственно говорю - может прийти только и исключительно после деоккупации и Донбасса, и Крыма", - заявил Климкин.

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"У нас будут возможны периоды какого-то перемирия, переговоров и прочего, но до освобождения всего Крыма никакого мира с Россией быть не может. Это очень важный тезис, который все должны понимать", - подчеркнул глава МИД.

Также он сказал, что позиция по Донбассу является "несколько другой", и усилия также должны быть несколько другими относительно возвращения оккупированных частей региона в состав Украины.

"Я верю, что у нас есть только один шанс - у нас есть шанс стать великой, мощной, безопасной и экономической державой. И мы должны и можем вернуть Крым", - добавил он.

Также министр выразил убеждение, что жители Крыма должны понимать, что с оккупацией полуострова "у них забрали все". "Они ничего не значат", - подчеркнул он.

Отдельно Климкин заявил, что благодарен международным партнерам за оказанную поддержку, но отметил, что "никто за нас не получит победу, как мы сами". "Но без друзей в сегодняшней реальности это невозможно", - заявил Климкин.

Вместе с тем, министр отметил, что хотел бы видеть большую поддержку для Украины со стороны мирового сообщества.