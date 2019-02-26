«Укроборонпром» обвинил журналистов «Наших грошей» в манипулятивном изложении информации

В концерне заявили, что журналисты использовали закрытую информацию из уголовных расследований, поэтому ждут юридической оценки этих действий.

Государственный концерн «Укроборонпром» назвал расследование журналистов о многомиллионных хищениях в украинской оборонной сфере, к которым причастна действующая власть, манипулятивным и такими, которые основываются на разрозненных данных.

Об этом сказано в заявлении, обнародованном пресс-службой госконцерна.

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«В ГК "Укроборонпром" считают некорректным оценивать содержание информации, обнародованной программе "Наши гроші". Ведь журналисты не указали источников ее получения и осуществили манипулятивное изложение отдельных разрозненных данных», - говорится в заявлении.

Также в госконцерне указали, что упоминание в расследовании компании «Оптимумспецдеталь» указывает на использование авторами информации, которая могла быть получена в рамках уголовных производств, открытых в 2015-2016 годах. При этом правоохранительные органы пока не завершили расследование уголовных производств, в которых фигурирует ООО «Оптимумспецдеталь».

«Подчеркиваем, что ГК "Укроборонпром" в рамках открытых уголовных производств предоставляет следователям всю необходимую информацию. В Концерне отсутствуют данные относительно состояния досудебного следствия по этим делам. Согласно Закону их имеют право предоставлять исключительно органы следствия.

Руководство Концерна заинтересовано, чтобы все производства расследовали как можно быстрее, а должностные лица, причастные к злоупотреблениям, были наказаны в соответствии с Законом», - сказано в заявлении.

Также в госконцерне заявили, что журналисты, которые «манипулятивно использовали закрытую информацию из уголовных расследований», должны обращаться за проверкой к первоисточникам.

«Считаем, что факты произвольного использования информации, имеющей отношение к вопросам национальной безопасности, должны получить надлежащую юридическую оценку компетентных органов. Призываем журналистов к ответственности, а политические силы воздержаться от спекуляций и дальнейших информационных диверсий», - сказано в заявлении.

Справка УНИАН. 25 февраля журналист Денис Бигус обнародовал данные расследования, согласно которым лица из окружения президента якобы зарабатывали на поставках российских запчастей к военной технике. Журналист утверждает, что сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы был участником миллионных схем по хищению средств в ОПК.

По информации журналиста, Игорь Гладковский вместе с другими лицами по контрабандным схемам поставлял в Украину из РФ запчасти к военной технике. Журналисты утверждают, что украинские предприятия ОПК в несколько раз переплачивали за запчасти.