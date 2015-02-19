В ЕС напомнили, что вопрос отправки миротворцев в Украину должны обсудить все страны союза

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Риге после неформального заседания министров обороны ЕС сказал заместитель генерального секретаря Европейской службы внешнеполитической деятельности Мачей Поповски (Maciej Popowski).

«Нам известно об украинской идее, которая была озвучена президентом. Но мы должны знать больше. Привлечение ЕС к решению любого вопроса должно базироваться на четком мандате и должно быть обсуждено с государствами-членами. Верховный представитель проанализирует предложение и обратится к государствам-членам для более детального обсуждения", - сказал он.

На сегодня, по словам Поповски, приоритетом для ЕС является поддержка выполнения Минских договоренностей относительно урегулирования ситуации на Донбассе.

"Это уже происходит", - подчеркнул заместитель генсека.

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Он напомнил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая работает в Украине, получит автомобили и уже получила спутниковые изображения территории, которая мониторится. Кроме того, в Украине работает совещательная миссия ЕС по реформированию милиции.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля на заседании СНБО президент Украины Петр Порошенко предложил обсудить вопрос приглашения в Украину миротворческой миссии ООН.

При этом он отметил, что лучшим форматом для Украины будет базирование полицейской миссии Евросоюза.

18 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины решил обратиться в ООН и ЕС с просьбой о развертывании в Украине операций по поддержанию мира. По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.