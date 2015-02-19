Журналисты РФ получили документ Кремля с планом развития событий в Украине от Майдана до АТО

Об этом сообщил главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов в эфире радио "Эхо Москвы", передает «Украинская правда».

Он анонсировал публикацию этого документа в "Новой газете" в следующую среду. Редакция предполагает, что сценарий был разработан в период примерно от 4 до 15 февраля 2014 года.

Он выразил уверенность в подлинности документа. Одним из его авторов Муратов назвал олигарха Константина Малофеева.

"Этот сценарий приготовлен и создан до того, как Виктора Януковича отстранили от власти", - заявил Муратов.

В документе, по словам Муратова, сказано, что Россия обязана вмешаться в вопрос по поводу территориальной целостности Украины. Он отметил, что по мнению авторов документов, Россия рисковала потерять не просто украинский рынок сбыта энергоносителей, но даже косвенный контроль над газотранспортной системой Украины.

"Это поставит под удар позиции ОАО "Газпром" в Центральной и Южной Европе, нанеся огромный вред нашей экономике", - рассказал содержание документа Муратов.

"Текущие события в Киеве, - продолжают дальше очень выразительные люди, которые писали этот документ, - убедительно показывают, что пребывания Януковича при власти может закончиться в одну минуту. В этих условиях, - я пропускаю что-то, но внимание, - представляется правильным сыграть на центробежных стремлениях разных регионов страны <...> с целью в той или иной форме инициировать присоединение ее восточных областей к России. Доминантными регионами для приложения усилий должны стать Крым и Харьковская область ", - процитировал Муратов.

Читайте такжеПорошенко о переговорах: Если Минск не станет символом деэскалации, ситуация пойдет вразнос

Как заявил Муратов, документ содержит сценарий разжигания конфликта на Востоке Украины.

Кроме того, в нем четко указано главные тезисы, на которых сейчас настаивает РФ.

"Первое - требование федерализации, или даже конфедерализации в качестве гарантии для данных регионов от вмешательства прозападных и националистических сил в их внутренние дела", - процитировал он документ.

"Затем - независимое от Киева вступление восточных и юго-восточных областей на региональном уровне в Таможенный союз. И потом - прямая суверенизация с последующим присоединением к России. России, как единственного гаранта устойчивого экономического развития и социальной стабильности", - зачитал Муратов документ.