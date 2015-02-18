Обвинение настаивает на закрытом режиме заседания суда над Ефремовым

Об этом сообщает «Апостроф».

Прокурор мотивировал свое ходатайство тем, что в материалах дела содержится секретная информация. Вместе с тем, сам подсудимый и его адвокат выдвинули протест против этого ходатайства.

"Мне нечего скрывать. Дело построено на моих высказываниях во время публичных выступлений - в этом нет ничего секретного", - заявил Ефремов в зале суда.

Судья Оксана Царевич удалилась в совещательную комнату для принятия решения по данному ходатайству.

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Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали Ефремова 14 февраля в Киеве.

Печерский райсуд Киева 16 февраля избрал ему меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 3,6 млн грн залога.

Позже за Ефремова был внесен залог и он вышел на свободу.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что местонахождение Ефремова - под полным контролем МВД и СБУ. 18 февраля Ефремов сообщил перед допросом в Генпрокуратуре, что ГПУ объявила ему о подозрении в разжигании межнационального конфликта.