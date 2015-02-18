Ефремов заявляет, что залог за него внес Колесников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ефремов сообщил журналистам перед допросом в Генеральной прокуратуре.

«Я вчера вечером узнал, что залог за меня внес мой хороший товарищ Борис Викторович Колесников, который является президентом хоккейного клуба «Донбасс», - сказал он и выразил благодарность Колесникову и отметил, что лично не имел такой суммы.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали Ефремова 14 февраля в Киеве.

Читайте такжеВыдвинутые Ефремову обвинения касаются финансирования сепаратистов - СБУПечерский райсуд Киева 16 февраля избрал ему меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 3,6 млн грн залога.

Позже СМИ сообщали, что за Ефремова внесен залог и он вышел на свободу.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что местонахождение Ефремова - под полным контролем МВД и СБУ.

Сегодня, 18 февраля Ефремов сообщил перед допросом в Генпрокуратуре, что ГПУ объявила ему о подозрении в разжигании межнационального конфликта.