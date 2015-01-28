Россию лишили права голоса в ПАСЕ до апреля
21:36, 28 января 2015Мир
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Санкции против России продлены до апреля.
РФ лишили права голоса в ПАСЕ / echrblog.blogspot.com
Во время заседания зимней сессии Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, согласно которой российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ до апреля.
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Об этом на своей странице в Facebook написал председатель украинской парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
"За" - 160. Санкции против РФ продлены до апреля", - написал он.
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