Россию лишили права голоса в ПАСЕ до апреля

21:36, 28 января 2015
Мир
7817 0

Санкции против России продлены до апреля.

echrblog.blogspot.com

Во время заседания зимней сессии Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, согласно которой российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ до апреля.

Читайте такжеПАСЕ приняла поправку к резолюции: Россия должна освободить Савченко в течение 24 часов

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель украинской парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"За" - 160. Санкции против РФ продлены до апреля", - написал он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter