Политолог назвал "пиар-ходом Порошенко" изменения в Конституцию по курсу Украины на ЕС и НАТО

По словам эксперта, на самом деле это не является достижением.

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко объяснил, что дает Украине закрепленный в Конституции курс в НАТО и Евросоюз.

"Это ничего не дает и ни к чему не приведет. Это – просто пиар-ход Петра Алексеевича для того, чтобы два-три дня потрясать "перемогой" и говорить, какие у него достижения", – заявил эксперт во время чата на "Главреде".

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По его словам, на самом деле это не является достижением.

"Депутаты проголосовали за это потому, что им это ничего не стоило. Когда вопрос касается конкретных денег и потоков, голосуют всегда очень сложно", – напомнил Романенко.

В качестве примера он привел ситуацию вокруг Ульяны Супрун, когда там шли долгие и конкретные баталии.

Он резюмировал: "Пусть тогда Верховная Рада примет решение, что Украина уже считает себя членом Евросоюза и НАТО. И что? На нас будут смотреть, как на идиотов. На нас уже и так смотрят, как на идиотов. Все понимают, что ничего за этим не последует".

Как сообщалось, с 21 февраля в Украине вступили в силу изменения в Конституцию о курсе на членство в ЕС и НАТО.