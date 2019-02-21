Денисова вынуждена была останавливать Москалькову в коридоре парламента Греции для беседы по пленным

Омбудсмен отметила, что пленные моряки требуют лечения, а не поверхностных обследований.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова встретилась в Афинах с российским омбудсменом Татьяной Москальковой и подчеркнула, что трое раненных украинских моряков нуждаются в немедленной госпитализации.

Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook.

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"Пообщалась с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Мы договаривались о встрече в Греции, но российской стороной так и не было согласовано время. Поэтому я вынуждена была остановить российского омбудсмена прямо в коридоре здания парламента Греческой Республики", - подчеркнула Денисова.

По ее словам, были обсуждены вопросы оказания медицинской помощи раненным военнопленным морякам и назначенного им в России обследования.

"Я подчеркнула, что обследование - это не лечение. Василий Сорока, Андрей Эйдер и Андрей Артеменко нуждаются в немедленной госпитализации и квалифицированной помощи врачей, а не поверхностных осмотрах", - заявила Денисова.

"Заметила также об ухудшении состояния здоровья Павла Гриба и Эдема Бекирова. Они до сих пор не обеспечены полноценным лечением, несмотря на наличие медицинских заключений о сверхкритическом состоянии здоровья", - сообщила уполномоченный ВР.

"В очередной раз уточнила позицию уполномоченного по правам человека в РФ относительно обмена заключенными. Москалькова сообщила, что у нее нет для этого мандата. В то же время, я напомнила ей, что представителем РФ в Трехсторонней контактной группе Борисом Грызловым на последнем заседании ТКГ указано, что именно Москалькова должна заниматься этим вопросом", - отметила Денисова.

По ее словам, "блокирование процесса обмена и непредоставление ответа по этому вопросу Украине свидетельствует, что российской стороне не интересна судьба своих граждан".

"Все это еще раз подтверждает, что РФ не желает соблюдать нормы международного гуманитарного права по обеспечению прав и свобод человека и гражданина", - заявила украинский омбудсмен.