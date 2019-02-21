Денисова назвала условие допуска Москальковой к заключенным в Украине россиянам

Украинский омбудсмен призвала содействовать немедленному решению вопроса относительно обмена 25 граждан Украины на 25 граждан РФ.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова выразила протест своей российской коллеге Татьяне Москальковой по поводу недопуска к раненым украинским военнопленным.

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На своей странице в Facebook, Денисова написала, что в течение длительного времени «неоднократно обращалась к г. Москальковой с просьбой предоставить мне разрешение, как Уполномоченному ВРУ по правам человека, на осуществление посещения задержанных моряков. Меня проинформировали, что принятие решения относительно моего посещения раненых относится к компетенции Федеральной службы безопасности России и Федеральной службы исполнения наказаний России».

«Вместе с тем российской стороной были допущены к украинским морякам Нина Карпачева (бывший омбудсмен Украины - УНИАН), которая в отличие от меня не уполномочена представлять интересы Украины в отношениях в сфере защиты прав человека между нашими государствами», - отметила Денисова.

Она подтвердила готовность украинской стороны обеспечить беспрепятственный доступ в учреждения, находящиеся в ведении Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, для посещения Москальковой задержанных граждан РФ при условии синхронного доступа к заключенным гражданам Украины в России и на оккупированном Крымском полуострове.

Омбудсмен Украины призвала содействовать немедленному решению вопроса об обмене 25 граждан Украины на 25 граждан РФ.

«Мы готовы провести обмен в кратчайшие сроки», - отметила Денисова.