Денисова назвала условие допуска Москальковой к заключенным в Украине россиянам
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова выразила протест своей российской коллеге Татьяне Москальковой по поводу недопуска к раненым украинским военнопленным.
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На своей странице в Facebook, Денисова написала, что в течение длительного времени «неоднократно обращалась к г. Москальковой с просьбой предоставить мне разрешение, как Уполномоченному ВРУ по правам человека, на осуществление посещения задержанных моряков. Меня проинформировали, что принятие решения относительно моего посещения раненых относится к компетенции Федеральной службы безопасности России и Федеральной службы исполнения наказаний России».
«Вместе с тем российской стороной были допущены к украинским морякам Нина Карпачева (бывший омбудсмен Украины - УНИАН), которая в отличие от меня не уполномочена представлять интересы Украины в отношениях в сфере защиты прав человека между нашими государствами», - отметила Денисова.
Она подтвердила готовность украинской стороны обеспечить беспрепятственный доступ в учреждения, находящиеся в ведении Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, для посещения Москальковой задержанных граждан РФ при условии синхронного доступа к заключенным гражданам Украины в России и на оккупированном Крымском полуострове.
Омбудсмен Украины призвала содействовать немедленному решению вопроса об обмене 25 граждан Украины на 25 граждан РФ.
«Мы готовы провести обмен в кратчайшие сроки», - отметила Денисова.