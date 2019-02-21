В Европе нет ни одного лидера, который бы сказал, что берет Украину в НАТО – Кучма

По его мнению, ЕС охотно сотрудничает с РФ из-за "геологической карты", потому что Россия обеспечена полезными ископаемыми.

В Европе нет ни одного лидера, который бы открыто заявил, что готов принять Украину в НАТО, зато все ориентируются на реакцию России.

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Об этом сказал бывший президент Украины Леонид Кучма на совместном брифинге с экс-президентами Леонидом Кравчуком и Виктором Ющенко, передает Украинская правда. "Назовите, пожалуйста, в Европе лидера, хоть одного, который бы сказал, что да, мы примем Украину в НАТО", - сказал Кучма и добавил, что таких нет.

"Я в этом практически убежден, что при принятии таких кардинальных решений, всегда Евросоюз будет смотреть на большого соседа Россию", - заявил экс-президент.

По его мнению, ЕС охотно сотрудничает с РФ из-за "геологической карты", потому что Россия обеспечена полезными ископаемыми.

Он заявил, что США и ЕС заключают газовые контракты с РФ и только Украина покупает европейский. Кучма считает, что Украина перекупает в Европе российский газ по завышенной цене.

В свою очередь Виктор Ющенко заявил, что закрепление курса Украины в НАТО и ЕС - это хорошо, ведь это точный ориентир страны на ближайшие десятки лет, а уже накануне самого вступления Украины в Альянс в стране точно проведут соответствующий референдум.

По его словам, внеблоковый статус Украины не принес ей ничего хорошего и призвал украинцев "держать хвост пистолетом".

В то же время первый президент Украины Кравчук заявил, что теперь "нужно анализировать реальные вещи, а не фантазировать".