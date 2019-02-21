Кучма сомневается, что миротворцы появятся на Донбассе в ближайшем будущем

Также Кучма рассказал о "двух врагах" кандидатов в президенты Украины.

Второй президент Украины Леонид Кучма сомневается, что в ближайшее время на оккупированный Донбасс будут заведены миротворческие силы Организации Объединенных Наций.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает "112 Украина".

Читайте такжеТолько 49% жителей Донбасса считают РФ стороной конфликта на востоке Украины - опрос

"Миротворческой миссии, если смотреть на сегодняшнюю ситуацию, в том числе на Совете безопасности ООН, я не вижу в ближайшем будущем. А мир – это сегодня главная проблема для Украины. Не будет мира – будет замороженный конфликт, который сегодня есть, через который будут влиять на Украину, чтобы довести ее... Если лидеры, которые входят в "нормандский формат", лично не ставили свои подписи, ни Олланд, ни Меркель, не говорю уже о Путине, значит, о чем это говорит? Они не верили, что это будет выполнено, и не хотели брать на себя обязательства, подписывая этот документ. Оттуда и результаты", - пояснил Кучма журналистам.

При этом Леонид Кучма отметил, что Россия сегодня является одним из двух врагов для действующих кандидатов в президенты Украины.

"У наших кандидатов в президенты есть два врага. Один внутренний – олигархи, второй – Россия. Олигархов можно быстро уничтожить. А как быть с Россией? Надо искать ответ", - пояснил Кучма.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, США, Германия и Франция уже давно подготовили совместный проект резолюции Совета безопасности ООН о размещении миротворческих сил на Донбассе. По его словам, страны вынесут на рассмотрение Совбеза эту резолюцию.

«Когда мы это будем делать? Это будет именно резолюция от всех нас. Для этого нужно дальше давить на Россию, так как сейчас она пытается отбиваться руками и ногами от любой настоящей миротворческой операции», - подчеркнул Климкин.