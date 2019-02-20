Названа дата вступления в силу закона о курсе Украины на членство в Евросоюзе и НАТО

Сегодня закон был опубликован в газете "Голос Украины".

Закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и в Организации Североатлантического договора вступит в силу 21 февраля.

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Сегодня закон был опубликован в газете "Голос Украины" (№34 (7040).

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО (№ 9037).

19 февраля закон подписал в Верховной Раде президент Петр Порошенко.