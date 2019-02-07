Рада поддержала изменения в Конституцию о вступлении Украины в ЕС и НАТО

Решение поддержали 334 депутата.

Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (№ 9037).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 334 народных депутата из 385 зарегистрированных в сессионном зале.

От "Блока Петра Порошенко" за проголосовали 132 депутата, от "Народного фронта" - 79, от Радикальной партии - 20, от "Батькивщины" - 19, от "Самопопочи" - 24, от группы "Воля народа" - 16, от группы "Видродження" - 5. В то же время, от "Оппозиционного блока" ни один депутат не поддержал это решение.

Законом в преамбуле Конституции устанавливается, что Верховная Рада, заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса страны, принимает эту Конституцию - Основной Закон Украины.

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Статьей 85 предусмотрено, что к полномочиям Верховной Рады относится определение принципов внутренней и внешней политики, реализация стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

В статье 102 устанавливается, что президент является гарантом реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Статьей 116 определяется, что Кабинет министров обеспечивает реализацию стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО.

В то же время, из текста Конституции исключается пункт 14 раздела XV "Переходные положения". В нем говорится о том, что использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных воинских формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой.