Он отметил, что украинский народ заплатил высокую цену за отстаивание своих европейских устремлений.

Глава Представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявляет, что европейский путь Украины после внесения изменений в Конституцию о закреплении цели присоединения к Евросоюзу стратегическим курсом стал неоспоримым.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол ЕС сказал журналистам в рамках конференции "Итоги выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом".

"Мы знаем, что пять лет назад украинский народ сделал стратегический выбор двигаться в направлении Евросоюза. Украинский народ за это заплатил очень высокую цену - 13 тыс. человек потеряли свою жизнь", - заявил Мингарелли.

"Несколько недель назад Верховная Рада внесла изменения в Конституцию, запечатлев европейскую интеграцию и интеграцию в НАТО как стратегический выбор в Конституции страны. Таким образом, европейский путь Украины является неоспоримым", - отметил Мингарелли.