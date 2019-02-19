Украина не позволит превратить Азовское море в российское озеро – Порошенко

По словам президента, он на каждой международной встрече призывает мировое сообщество способствовать возвращению в Украину пленных моряков и украинские боевые катера, а также помочь обеспечению свободы судоходства в Керченском проливе и в Азовском море.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина не позволит превратить Азовское море в российское озеро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время встречи с представителями общественности и деятелями культуры - инициаторами обращения к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу по поводу содействия в освобождении украинских моряков.

«Мы прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть украинских моряков домой», - заявил он.

Порошенко отметил, что захваченные украинские моряки занимают последовательную позицию об отсутствии каких-либо прав судить их в российских судах, поскольку они являются военнопленными.

Президент отметил, что не было одной его встреча на высшем международном уровне, на которой бы он ни призывал международную общественность, лидеров мира, чтобы обеспечить выполнение трех требований украинском: немедленно вернуть украинских моряков домой, вернуть украинские боевые катера, обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе и в Азовском море.

«Мы не дадим превратить, подчеркиваю, наше Азовское море в российское озеро. Очень важно сейчас констатировать, что мир демонстрирует солидарность с Украиной», - добавил глава государства.

Читайте такжеВолкер поддерживает размещение международных наблюдателей на неоккупированном побережье Азовского моря

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

Лефортовский райсуд Москвы продлил аресты захваченным украинским военным до конца апреля.