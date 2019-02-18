Нет оснований не вводить санкции против РФ из-за ситуации в Керченском проливе - ОБСЕ

Глава МИД Словакии подтвердил, что вопрос новых санкций против РФ находится на повестке дня Совета ЕС.

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел и по европейским вопросам Словацкой Республики Мирослав Лайчак заявляет, что нет оснований не вводить санкции против Российской Федерации из-за ситуации с захватом украинских моряков и блокированием судоходства в Керченском проливе.

Об этом Лайчак сообщил перед началом заседания Совета Европейского Союза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

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В частности, его спросили, будет ли обсуждать сегодня Совет ЕС санкции против России.

"Это включено в повестку дня. Так, как вы знаете, это санкции против лиц, ответственных за ситуацию в Керченском проливе и Азовском море", - сказал председатель ОБСЕ.

Также у него уточнили, будет ли принято соответствующее решение о введении санкций.

"У меня нет оснований не верить этому", - подчеркнул Лайчак.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел рассмотрит достижения Украины в проведении реформ перед выборами президента и Верховной Рады.

Перед заседанием высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини сообщила, что решения о новых санкциях против Российской Федерации могут быть приняты в следующие несколько недель. Также она заявила о важности сохранения внимания к процессу проведения реформ в Украине в год президентских и парламентских выборов.

Ранее, 15 февраля, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что ЕС уже утвердил «азовский пакет» санкций против РФ из-за захвата в плен украинских моряков и судов и примет его в начале следующей недели.

Агентство Reuters со ссылкой на два дипломатических ресурса в Брюсселе проинформировало, что ЕС введет санкции против 8 россиян.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

Лефортовский райсуд Москвы продлил аресты захваченным украинским военным до конца апреля.