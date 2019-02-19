ЕС требует действий: каких именно реформ в Брюсселе ожидают от Киева в 2019 году

Совет Евросоюза обсудил Украину. Поддержка Киева усиливается, готовятся новые санкции, но у ЕС есть четкие ожидания от украинских властей, в частности в контексте выборов.

На протяжении прошлого года в Брюсселе регулярно звучали предупреждения, что выборы в Украине не должны стать препятствием для продолжения реформ. Перед нынешним заседанием Совета ЕС ряд стран Евросоюза предложили для обсуждения неофициальный документ, озаглавленный "Удержать Украину на европейском пути".

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В нем отмечается, что выборы 2019 года станут тестом для Украины. "Мы действительно верим, что успешный процесс реформ, приносящий процветание, эффективное госуправление, верховенство права и крепкую демократию, - это лучший ответ Украины на усилия России по дестабилизации и на ее агрессию", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении DW.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам Совета ЕС не продемонстрировала малейших сомнений в том, что реформы будут продолжаться. По ее словам, сейчас, накануне пятой годовщины окончания событий на Майдане, Украина является другой страной, нежели в 2014 году. "Я верю, что тренд на реформы продолжится во время этого года выборов и, очевидно, после этого, потому что это соответствует требованиям граждан Украины", - отметила она.

Придерживаясь традиций ЕС, Могерини отметила, что у Брюсселя нет преференций по кандидатам: "Какими бы ни были результаты выборов, мы продолжим сотрудничать с государственными органами, с людьми в стране".

В то же время в ЕС ожидают, что во время выборов Украина будет четко следовать стандартам Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. "Мы целиком привержены поддержке процесса реформ как политически, так и экономически. Мы ожидаем свободных и честных выборов в присутствии международных наблюдателей", - добавила Могерини.

Утром в тот же день у нее была возможность высказать все свои ожидания напрямую главе МИД Украины Павлу Климкину. В самом Совете ЕС он не участвовал. Но министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен организовал завтрак с главой украинского внешнеполитического ведомства. Приняли в нем участие представители делегаций всех 28 государств ЕС.

Состоявшуюся за завтраком дискуссию один из европейских дипломатов назвал в разговоре с корреспондентом DW "честным и откровенным". По его словам, сигнал поддержки Украины был четким, даже со стороны тех стран, которые обычно более сдержанны в этом вопросе. В то же время собеседник отметил, что если украинские власти вдруг замедлят или остановят процесс реформ, то эта поддержка может стать "проблематичной".

В свою очередь, один из чиновников ЕС пояснил DW, выполнение каких именно реформ в Брюсселе ожидают от Киева в 2019 году. В частности, это завершение создания Высшего антикоррупционного суда и начало вынесения им решений, а также прогресс в реформировании энергетического сектора. В последнем вопросе источник отдельно выделил разделение "Нафтогаза", то есть создание независимого оператора газотранспортной системы, как это предусматривает право ЕС.