Могерини о новых санкциях против РФ: теперь в ЕС "уже существует" политический консенсус

Высокий представитель ЕС заявила, что официальное принятие нормативных актов относительно новых санкций будет завершено в ближайшие дни.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини подтверждает политический консенсус в Европейском Союзе относительно персональных целенаправленных санкций против Российской Федерации.

Читайте такжеВ ЕС напомнили России, что она несет особую ответственность за выполнение Минских соглашений

Об этом Могерини сообщила по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

Так, на вопрос, обсуждалась ли сегодня возможность применения любых других мер и санкций, кроме персональных ограничительных мер, в ответ на агрессию РФ в Керченском проливе, и в частности в контексте свободы судоходства, она ответила: «Я могу подтвердить, что существует политический консенсус относительно дальнейших некоторых мер, которые должны быть приняты - персональные целенаправленные санкции, и я верю, что официальное принятие нормативных актов будет завершено в ближайшие дни».

«Я больше не буду конкретизировать относительно этого по очевидным причинам, но, поверьте, консенсус уже существует», - добавила Могерини.