Напомнить о 2014-м: в АП раскрыли детали выступления Порошенко в ГА ООН 20 февраля

Выступление консолидирует позицию мирового сообщества в поддержку Украины, уверены в АП.

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев отметил, что президент Петр Порошенко во время пленарных дебатов в Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций 20 февраля расскажет о совершенных Россией злодеяниях на временно оккупированных территориях Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Елисеев сообщил на брифинге в Киеве.

«20 февраля впервые в истории пройдут пленарные прения по новому пункту повестки дня - ситуация на временно оккупированных территориях Украины. Это новый пункт, который был включен именно на этой сессии, и очень символично, что эти прения состоятся в 5-ю годовщину российской агрессии (против Украины - УНИАН)».

Поэтому, по словам Елисеева, президент решил лично принять участие, «чтобы с высокой трибуны мира еще раз довести до ведома мирового сообщества о тех преступлениях, которые совершены Россией, и о широкомасштабном измерении российской агрессии, которая включает не только вооруженную агрессию и гуманитарные преступления, но и преступления, имеющие экологические последствия, вопросы, связанные с нарушением прав человека».

По словам заместителя главы АП, президент использует трибуну Генассамблеи ООН для того, чтобы напомнить «о событиях 5-летней давности, напомнит о том, что Украина борется не только за свою независимость и территориальную целостность, а за безопасность и процветание всей Европы».

По его словам, это выступление консолидирует позицию мирового сообщества в поддержку Украины.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля Генассамблея ООН обсудит ситуацию на оккупированных Россией территориях Украины.