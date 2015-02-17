Главное за ночь
08:00, 17 февраля 2015Политика
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Обзор главных событий за ночь.
Германия ратифицирует ассоциацию Украины и ЕС / Фото УНИАН
Германия 27 марта ратифицирует Соглашение об ассоциации Украины и ЕС.
В Широкино военные взяли одну из двух высот.
В ГПУ заявили, что в Украине появится антикоррупционный прокурор.
Россия готовит очередной «гумконвой» на Донбасс.
В США поезд с нефтью сошел с рельсов и загорелся (фото, видео).
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