Главное за ночь

08:00, 17 февраля 2015
Политика
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Обзор главных событий за ночь.

Германия ратифицирует ассоциацию Украины и ЕС / Фото УНИАН

Германия 27 марта ратифицирует Соглашение об ассоциации Украины и ЕС.

В Широкино военные взяли одну из двух высот.

В ГПУ заявили, что в Украине появится антикоррупционный прокурор.

Россия готовит очередной «гумконвой» на Донбасс.

В США поезд с нефтью сошел с рельсов и загорелся (фото, видео).

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