Главное за ночь

Германия 27 марта ратифицирует Соглашение об ассоциации Украины и ЕС.

В Широкино военные взяли одну из двух высот.

В ГПУ заявили, что в Украине появится антикоррупционный прокурор.

Россия готовит очередной «гумконвой» на Донбасс.

В США поезд с нефтью сошел с рельсов и загорелся (фото, видео).