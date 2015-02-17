В США поезд с нефтью сошел с рельсов и загорелся (фото, видео)

04:13, 17 февраля 2015
Мир
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Поезд с нефтью сошел с рельсов в Западной Виргинии на юго-востоке США и загорелся

REUTERS

Об этом  сообщает РИА Новости Украина со сылкой на NYDaily.

По данным издания, несколько цистерн с нефтью упали в реку Канова к юго-востоку от столицы штата Чарлстона. Огонь с загоревшегося поезда перекинулся на один из жилых домов.

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Местные власти эвакуируют людей, проживающих поблизости.

По данным представителя управления общественной безопасности Западной Виргинии Лоуренса Мессины, нефть из перевернувшихся вагонов сейчас стекает в реку.

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