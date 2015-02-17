В Украине появится антикоррупционный прокурор - ГПУ

Об этом в эфире "5 канала" сообщил новоназначенный заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, передает Еспресо.TV.

"Он (антикоррупционный прокурор, - Ред.) будет подчиняться генеральному прокурору, но большинство своего рабочего времени он будет работать, все-таки, в Антикоррупционном бюро. То есть он будет чувствовать свою ответственность за НАБУ", - заявил он.

Он также отметил, что принцип создания при прокуратуре отдельной антикоррупционной прокуратуры заложен в новом законе.

"Там заложен принцип, что в прокуратуре будет создаваться отдельный отдел, где будут работать конкретно прокуроры, которые будут при командировке, так сказать, Антикоррупционного бюро, но они будут набираться только через конкурс, по такому же принципу, по которому будут набираться все сотрудники Антикоррупционного бюро", - подчеркнул он.

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Напомним, в понедельник новоназначенный генеральный прокурор Виктор Шокин объявил о назначении двух новых заместителей - Давида Сакварелидзе, который будет заниматься кадрами и вопросами евроинтеграции, и Владимира Гузира, который будет заниматься вопросами следствия, СБУ, МВД и налоговой милиции.

Как известно, народные депутаты поддержали во втором чтении и в целом законопроект № 1660-П "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины и Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции". За соответствующее решение проголосовали 247 нардепов из 226 минимально необходимых.