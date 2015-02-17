Германия 27 марта ратифицирует Соглашение об ассоциации Украины и ЕС

Об этом в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявил председатель Бундестага Норберт Ламмерт, сообщает пресс-служба главы государства.

Во время встречи стороны обсудили, в частности, вопросы взаимодействия в контексте ратификации Германией Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. В связи с этим, Порошенко выразил надежду на то, что Бундестаг в ближайшее время ратифицирует Соглашение.

Читайте такжеГермания на стороне Украины без всяких возражений - председатель Бундестага

В свою очередь, председатель Бундестага сообщил, что соответствующее голосование запланировано на 27 марта текущего года, и заверил, что вопросу углубления германо-украинских отношений уделяется значительное внимание со стороны немецких парламентариев.