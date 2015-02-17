В Широкино военные взяли одну из двух высот
00:11, 17 февраля 2015Война
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Утром в понедельник в Широкино к террористам прибыло подкрепление, состоящее из четырех танков, шести КАМАЗов и пехоты.
REUTERS
Об этом LB.ua рассказал комроты, позывной "Стилет".
Бойцы 79 бригады, сводной бригады морской пехоты и батальона "Донбасс" приняли бой.
По словам "Стилета" в зачистке поселков возле Мариуполя принимали участие, в том числе, военные из морской пехоты и 79-й бригады, которые сейчас защищают Широкино.
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По состоянию на 22.40 украинским военным удалось занять одну с двух высот. Силы АТО полностью контролируют движение на участке. Стрельба в Широкино пока что затихла. О потерях данных нет. Известно лишь, что их нет в морской пехоте.
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