Генпрокуратура обжалует решение суда об аресте Мангера по поводу залога

В ГПУ считают, что залог не может в полной мере устранить риск уклонения от возможной ответственности за организацию убийства Екатерины Гандзюк.

Генеральная прокуратура обжалует в апелляционном суде решение Шевченковского районного суда Киева о взятии под стражу председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, в части применения для него залога в размере 2 млн 497 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, инкриминируемое Мангеру преступление, которое совершено с применением насилия и стало причиной гибели человека, относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание в виде пожизненного заключения.

«Учитывая большой общественный резонанс указанного преступления, а также тот факт, что за его совершение предусмотрено суровое наказание в рамках национального законодательства, которое может побудить человека к попытке любым способом уклониться от возможной ответственности, применения залога не может в полной мере устранить указанный риск и обеспечить надлежащее процессуальное поведение подозреваемого», - говорится в сообщении.

«В связи с несогласием с принятым судом решением, Генеральной прокуратурой будет внесена апелляционная жалоба в Киевский апелляционный суд», - отметили в ведомстве.

Также сказано, что досудебное расследование по уголовному производству продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного уголовного преступления и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Как сообщал УНИАН, председателя Херсонского облсовета Мангера, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, суд заключил под стражу до 3 марта с возможностью выйти под залог в 2 млн 497 тыс. грн.

Справка УНИАН. 31 июля 2018 в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.

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По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, другим - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу «Москаль-младший». По словам генпрокурора, Левин досрочно вышел из тюрьмы по «закону Савченко».

10 декабря по данным СБУ, Левина был объявлен в международный розыск.

11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, на сегодняшний день следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера.

Мангер подозревается в организации убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 27, п.4, п.6, п.11, п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст.258 УК «Теракт», это преступление является подследственным СБУ.

Также 13 февраля на заседании суда Мангер заявил, что Гандзюк сотрудничала с СБУ, и в частности, с генералом Доценко, который, как утверждает подозреваемый, «создал на территории области несколько криминальных группировок, которые занимались вырубкой леса, рэкетом и вымогательством».

«Это стало причиной конфликта между СБУ и полицией в Херсонской области. Я считаю, что Доценко организовал нападение на Гандзюк с целью дискредитации полиции. Но после того, как результатом нападения стали очень тяжелые последствия, произошло физическое уничтожение Екатерины и использование этой трагедии в политических целях», - отметил Мангер.