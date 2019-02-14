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Кремль готовит новый "референдум" в оккупированных районах Донетчины – ИС

19:55, 14 февраля 2019
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

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Как сообщает «Информационное сопротивление», при этом в «переписные листы» включены вопросы, которые по своему содержанию являются провокационными, а полученные данные будут служить базой для дальнейших внешнеполитических манипуляций Кремля и роспропаганды против Украины.

Так, в перечень войдут вопросы типа "Как конфликт на Донбассе повлиял на вашу жизнь?"; "Кто виноват в конфликте?».

«Отдельные вопросы фактически дают "переписи" признаки референдума, а именно: "Каким вы видите будущее ДНР?" с вариантами ответа - "в составе РФ", "в составе Украины", "как независимое государство"», – сообщили в ИС.

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Теги: #Кремль#ОРДО