Кремль готовит новый "референдум" в оккупированных районах Донетчины – ИС

В ИС подчеркивают, что в так называемую "перепись" населения оккупанты хотят включить вопросы, которые придают мероприятию признаки референдума.

Российско-оккупационная администрация в ОРДО в течение года планирует провести "перепись населения ДНР".

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Как сообщает «Информационное сопротивление», при этом в «переписные листы» включены вопросы, которые по своему содержанию являются провокационными, а полученные данные будут служить базой для дальнейших внешнеполитических манипуляций Кремля и роспропаганды против Украины.

Так, в перечень войдут вопросы типа "Как конфликт на Донбассе повлиял на вашу жизнь?"; "Кто виноват в конфликте?».

«Отдельные вопросы фактически дают "переписи" признаки референдума, а именно: "Каким вы видите будущее ДНР?" с вариантами ответа - "в составе РФ", "в составе Украины", "как независимое государство"», – сообщили в ИС.