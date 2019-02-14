Кремль готовит новый "референдум" в оккупированных районах Донетчины – ИС
Российско-оккупационная администрация в ОРДО в течение года планирует провести "перепись населения ДНР".
Читайте такжеВ ОРДО запретили зарплаты выше 12 тысяч рублей, чтобы "служба" в "ДНР" казалась привлекательной – ИС
Как сообщает «Информационное сопротивление», при этом в «переписные листы» включены вопросы, которые по своему содержанию являются провокационными, а полученные данные будут служить базой для дальнейших внешнеполитических манипуляций Кремля и роспропаганды против Украины.
Так, в перечень войдут вопросы типа "Как конфликт на Донбассе повлиял на вашу жизнь?"; "Кто виноват в конфликте?».
«Отдельные вопросы фактически дают "переписи" признаки референдума, а именно: "Каким вы видите будущее ДНР?" с вариантами ответа - "в составе РФ", "в составе Украины", "как независимое государство"», – сообщили в ИС.