"Новороссия" кончилась: российский политолог объяснил любителям "совка" в ОРДЛО их главную ошибку

Люди на Донбассе при СССР жили лучше лишь благодаря дотациям, так как считалось, что там – центр пролетариата, который нужно поддерживать, объяснил политолог.

Идея построения "Новороссии" и "русского мира" окончательно провалилась. Потому что этот мир только называется "русским", а де-факто является "советским".

Об этом пишет российский политолог Дмитрий Орешкин на сайте «Главред».

«Эта попытка восстановить советскую систему менеджмента привела к тому, что мы имеем сейчас – "ЛДНР", дыру, где жить становится все тяжелее, где силовой менеджмент связан с коррупционными схемами контроля над "серыми" поставками угля, стали и т.д. Работы нет, экономика стагнирует, нагнетается истерия. При этом идут попытки установить ту самую идеократию, идея которой заканчивается на том, что вокруг враги и потому надо сплотиться вокруг какого-то местного начальника. Мы видели, как главой "ЛНР" "выбрали" Плотницкого, подав его, как "представителя народа". И вдруг его убрали, поставили другого, тоже представив, как представителя народа. А теперь народ, вытаращив глаза, принимает нового начальника, представителя "русского мира"», – отметил Орешкин.

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Он считает, что этот "совок" никому счастья не приносит: ни Приднестровью, ни Южной Осетии, ни Абхазии, ни "ДНР", ни "ЛНР".

Что касается "Новороссии", то политолог называет это мормышкой для людей, которые до сих пор тоскуют по Советскому Союзу. Так как всегда есть такое явление как ностальгия.

«Многие люди при Советском Союзе, особенно на Донбассе, действительно жили лучше по той простой причине, что в советские время добыча угля там дотировалась, потому что считалось, что это – центр пролетариата, который нужно поддерживать. При том, что добыча угля была экономически невыгодной. Но люди тоскуют по этим временам», – подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что самое большое развитие Донбасс получил в конце 19 века, когда шла очень быстрыми темпами индустриализация. Этот регион давно встроился в европейский контекст и понемногу отходил от индустриального шока к постиндустриальной экономике. Сейчас идет перестройка от стале-угольного индустриального кластера к постиндустриальной сервисной экономике (с торговлей, средствами связи, компьютерами, банками и т.д.). Это является совершенно нормальным европейским путем.

По оценке политолога, та часть Донбасса, которая осталась в украинском правовом пространстве, движется по этому пути быстрее и в правильном направлении, по сравнению с ОРДЛО, где, по крайней мере, в своих лозунгах, пытаются восстановить советскую индустриальную мощь, а это контрпродуктивно и против нормальных тенденций развития экономики и общества.

«Уже сейчас понятно, что русским людям в Харькове, Одессе, Сумах, Днепре живется благополучнее и спокойнее, чем в "ЛНР" и "ДНР". А через три-четыре года все это будет еще более очевидно. Так что проект "Новороссия" благополучно "сдулся". Путин уже несколько лет не употребляет этого термина, а господин Дугин, который его актуализировал, все реже встречается в кремлевских кабинетах. Он – автор проекта, который рухнул. Поэтому я думаю, что "Новороссия" кончилась», – резюмировал Орешкин.