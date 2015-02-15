Порошенко призвал ОБСЕ немедленно начать мониторинг прекращения огня в Дебальцево

Президент Украины Петр Порошенко призвал представителей ОБСЕ немедленно отправиться в Дебальцево и обеспечить эффективный мониторинг прекращения огня с обеих сторон.

На этом он акцентировал в своем заявлении из Генерального штаба, которая транслировалось в прямом эфире.

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«Во всех секторах, особенно по Дебальцевскому плацдарму, мы пригласили представителей ОБСЕ специальной мониторинговой миссии, которая должна обеспечить мониторинг и верификацию режима прекращения огня, представителей Совместного центра по координации контроля режима прекращения огня - немедленно отправиться в Дебальцево, убедиться: дорога разблокирована и обеспечить эффективный мониторинг, верификацию, контроль режима прекращения огня с обеих сторон», - сказал Порошенко.

Также он отдал приказ представителю Украины в Совместном центре по контролю координации вопросов прекращения огня генерал-майору Александру Розмазнину обеспечить эффективный контроль за режимом прекращения огня в определенных секторах.

Перед этим начальник Генштаба Виктор Муженко доложил президенту, что руководители секторов А, Б, С, М в зоне АТО приступили к выполнению приказа о прекращении огня.

Напомним, согласно Минским договоренностям с 00:00 15 февраля действует режим прекращения огня. Соответствующий приказ дал президент Украины Петр Порошенко.