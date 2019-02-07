Рада поддержала переименование Днепропетровской области в Сичеславскую

В то же время депутаты не поддержали направление в КСУ президентского законопроекта о переименовании области в Днепровскую.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии и направила в Конституционный суд Украины депутатский законопроект о внесении изменений в ст. 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области) (№ 9310-1).

Как передает корреспондент УНИАН, за включение и направления законопроекта на заключение КСУ проголосовали 240 народных депутатов из 356 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом, авторами которого являются более 160 народных депутатов, Днепропетровскую область предлагается переименовать в Сичеславскую.

Перед этим голосованием депутаты не поддержали включение в сессии и направления в КСУ президентского законопроекта о внесении изменения в ст. 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области) (№ 9310). За него проголосовали только 144 народных депутата из 349 зарегистрированных в сессионном зале.

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Президент в своем законопроекте предлагал переименовать область на Днепровскую.

В пояснительной записке к президентскому законопроекту говорится, что целью предлагаемой законопроектом изменения являются переименование Днепропетровской области для предотвращения дальнейшего использования в названии области символики коммунистического тоталитарного режима.

В то же время, в пояснительной записке к депутатскому законопроекту говорится, что территория нынешней Днепропетровской области "неразрывно связана с историей украинского казачества и его административно-военных центров - Сечей". "Сичеслав является второй неофициальным названием Днепра, второй по рейтингу симпатий горожан", - говорится в тексте пояснительной записки.

Депутаты заявляют, что предложенная ими название области "соответствует мировой и отечественной практике топонимической номинации, наиболее полно отражает исторически географические и социально-культурные особенности края".

Как сообщал УНИАН, 20 ноября 2018 года Верховная Рада не включила в повестку дня и не направила на заключение в Конституционный суд проект закона «О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)» (№ 8329). Этим законопроектом предусматривалось переименование Днепропетровской области в Сичеславскую.

21 ноября Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 9310, которым предусмотрено переименование Днепропетровской области в Днепровскую.

23 ноября в парламенте был зарегистрирован альтернативный законопроект №9310-1 о переименовании области в Сичеславскую.