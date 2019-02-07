Рада сегодня должна внести изменения в Конституцию насчет курса на вступление в НАТО и ЕС

Также депутаты планируют направить в Конституционный суд законопроект о переименовании Днепропетровской области.

Сегодня Верховная Рада рассмотрит президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (№9037).

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Как передает корреспондент УНИАН, также парламент рассмотрит вопрос о включении в повестку дня сессии и направлении в Конституционный суд одного из законопроектов о переименовании Днепропетровской области.

В начале сегодняшнего заседания депутаты снова попытаются утвердить повестку дня текущей сессии.

Среди вопросов, которые сегодня планируется включить в повестку дня и принять по ним решения - вопрос о наблюдении за избирательным процессом, а также о процедуре специального досудебного расследования.

Кроме того, Верховная Рада должна рассмотреть проект постановления об обращении парламента в НАТО относительно обретения Украиной членства.

Среди прочего, сегодня планируется рассмотреть блок вопросов информатизации и законопроект об адвокатуре.