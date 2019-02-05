В Раде инициируют обращение к НАТО о предоставлении Украине плана действий

Во фракции НФ убеждены, что Украине нужен план-график евроатлантической интеграции.

Фракция "Народный фронт" инициирует официальное обращение Верховной Рады к НАТО относительно предоставления Украине Плана действий относительно членства в Альянсе. Соответствующее постановление фракция зарегистрирует сегодня.

Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

Он подчеркнул, что после принятия изменений к Конституции относительно необратимости курса на ЕС и НАТО Верховная Рада должна принять постановление относительно обращения к НАТО относительно ПДЧ.

"Кроме внесения изменений в Конституцию мы инициируем официальное обращение Верховной Рады к НАТО относительно предоставления Украине Плана действий относительно членства в Альянсе или иного, юридически обязательного ускоряющего механизма обретения членства. Сегодня мы зарегистрируем проект соответствующего постановления", - сказал он.

"В 2008 году Арсений Яценюк как спикер парламента, подписал обращение к НАТО о ПДЧ вместе с Президентом и Премьером. Тогда "регионалы" заблокировали парламент. Через 10 лет мы должны дать зеленый свет плану действий относительно членства в НАТО. И Украина будет членом НАТО", - подчеркнул руководитель фракции.

Максим Бурбак подчеркнул, что НФ последовательно выступает за курс Украины в НАТО и ЕС.

"Народный фронт" последовательно выступает за закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО. Мы требуем проголосовать за это уже на этой неделе. Это реализация воли украинского народа - большинство украинцев поддерживает вступление в НАТО.

"Евроатлантическая интеграция Украины – безальтернативный и необратимый курс, который начал Премьер Яценюк в 2014-м году", - подчеркнул руководитель фракции.

"Очевидно, что в помощи нуждается не только Украина. Усиления требует и НАТО. Сила этого Альянса в коллективной безопасности. Это опора свободного мира", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Украине нужен план-график евроатлантической интеграции. Сегодня парламент и Кабмин настойчиво выполняют план реформ для Ассоциации и зоны свободной торговли с Евросоюзом. Правительство Арсения Яценюка в рекордные сроки выполнил План действий по безвізу. Вот как должна работать власть! Точно так же мы выполним план для обретения членства в НАТО", - резюмировал руководитель фракции.