Депутаты от Радикальной партии заблокировали трибуну в Раде

Олег Ляшко заявил, что фракция Радикальной партии не будет голосовать ни за один закон до выполнения ее требований: снизить цены на газ, отправить в отставку руководство НАК "Нафтогаз Украины" и изменить порядок начисления субсидий на оплату коммунальных услуг.

Народные депутаты от Радикальной партии заблокировали парламентскую трибуну.

Как передает корреспондент УНИАН, о блокировки объявил лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

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"Наша фракция блокирует парламентскую трибуну. Мы не будем голосовать ни за один закон, мы не дадим работать парламентской трибуне, пока не будет принято решение, которое мы несколько месяцев тому назад зарегистрировали, - о снижении цен на газ, об отправке в отставку руководства "Нафтогаза", об установлении справедливой цены на газ, о возвращении порядка начисления субсидий, чтобы каждый человек мог заплатить за коммуналку", - сказал Ляшко.

Сейчас возле трибуны находится около 16 депутатов от Радикальной партии.

Другие парламентарии выступают со своих рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, Парубий открыл десятую сессию ВР, на которой могут рассмотреть важные решения по НАТО и ЕС.