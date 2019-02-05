Парубий открыл десятую сессию ВР, на которой могут рассмотреть важные решения по НАТО и ЕС

В сессионном зале присутствуют премьер-министр Владимир Гройсман и члены правительства, руководители центральных органов исполнительной власти, руководители судебной ветви власти, представители общественных организаций и дипломатические представители иностранных государств.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей парубий открыл десятую сессию парламента восьмого созыва.

Читайте такжеПорошенко оптимистично настроен относительно голосования за курс в ЕС и НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале, в частности, присутствовали премьер-министр Украины Владимир Гройсман и члены правительства, руководители центральных органов исполнительной власти, руководители судебной ветви власти, представители общественных организаций и дипломатические представители иностранных государств. После объявления спикером об открытии сессии в зале прозвучал Гимн Украины, после чего спикер объявил об открытии сегодняшнего утреннего заседания парламента и взял слово для выступления с трибуны.

Как известно, десятая сессия парламента продлится с 5 февраля по 19 июля. В последнюю неделю сессии (с 15 по 19 июля) будет проходить работа депутатов в комитетах, комиссиях и фракциях.

Накануне председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил 7 февраля рассмотреть изменения в Конституции относительно курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.