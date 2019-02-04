Следствие в течение года даст оценку экс-главам МОУ по разоружению армии - Луценко

Он отметил, что ГПУ не персонифицирует ответственность бывших министров обороны Украины за снижение обороноспособности страны.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко надеется, что следствие, которое ведет Государственное бюро расследований, в течение года даст оценку экс-руководителям Министерства обороны и Генерального штаба относительно разоружения армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил журналистам после заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины в период с 2004 по 2017 год сегодня в Киеве.

«Сегодня мы еще не готовы говорить о персональной ответственности каждого из министров обороны, начальников Генштаба, их подчиненных», - отметил он.

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Однако, по словам генпрокурора, уже объявлены подозрения трем бывшим министрам обороны: Михаилу Ежелю, Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву. «Им инкриминируется либо служебная халатность, либо государственная измена», - добавил он.

«Думаю, что следствие, которое сейчас по закону принадлежит не ГПУ, а ГБР, даст законную оценку в течение этого года и всем остальным участникам этой деятельности по фактически разоружению украинской армии», - прогнозирует генпрокурор.

Луценко объяснил, что, согласно процедуре, министр обороны формировал списки избыточного имущества, подавал на рассмотрение Кабинета министров, правительство принимало решение и выводило это имущество из пользования ВСУ, после чего министр обороны его реализовывал.

«Мы знаем рыночную стоимость всего имущества, которое было реализовано Минобороны. Теперь мы должны узнать стоимость, которую получил украинский бюджет после реализации этого имущества внутри страны (меньшая часть) и снаружи (большая часть). Если разница будет ощутимой, тогда возникнет вопрос убытков для госбюджета, и за них понесут ответственность тех, кто продавал, те, кто сделал это возможным», - добавил он.