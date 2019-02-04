Луценко рассказал об этапах разоружения и снижения боеспособности ВСУ с 1991 по 2014 год

Он рассказал, что на конец 1991 года на территории Украины после развала СССР осталась стратегическая группировка войск в составе трех военных округов.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал об этапах разоружения и постепенном системном снижении уровня боеспособности Вооруженных сил Украины в период с 1991-го по 2014 год.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в ВСУ в период с 2004 до 2017 лет сегодня в Киеве.

Он рассказал, что на конец 1991 года на территории Украины после развала СССР осталась стратегическая группировка войск в состав трех военных округов.

В частности, по словам Луценко, на территории Украины дислоцировалось три общие военные и три танковые армии, армейский корпус, четыре воздушные армии, одна армия противовоздушной обороны, ракетная армия, Черноморский флот, два узла системы предупреждения о ракетном нападении, другие воинские формирования. Общая численность личного состава составляла более 800 тыс. военных, 6500 танков, 7000 бронированных машин, 1,5 тыс. самолетов, 350 кораблей, 1272 единиц ядерных боеголовок межконтинентальных баллистических ракет.

«В 1991 году Украина была ядерной державой, получив третий после США и РФ ядерный арсенал. Его основу составили 5 дивизий 43-й ракетной армии бывшего СССР, на вооружении ее стояли стратегические комплексы стационарного базирования в шахтах, мобильные ракетные комплексы. В целом Украина имела 176 межконтинентальных баллистических ракет и около 2,5 тыс. единиц тактического ядерного оружия», - отметил он.

Генпрокурор отметил, что на вооружении военно-воздушных сил в то время находились 44 стратегических бомбардировщика, которые могли нести ядерное оружие. По оценке большинства военных специалистов, этот потенциал был достаточен для создания мощных национальных вооруженных сил и решения социальных вопросов, в том числе квартирных.

Он отметил, что мировой опыт военного строительства свидетельствует о том, что оптимальная численность вооруженных сил в мирное время должна составлять около 1% от населения страны.

Тем не менее, по его словам, сразу после 1991 года после нескольких лет, когда украинская власть осуществила комплекс мер по контролю над ВСУ и техникой, доставшейся в наследство от СССР произошло бездумное, с точки зрения Луценко, сокращение войск в Украине, а затем - «бездумное» признание вооружение этих сокращенных частей избыточным имуществом.

Как сказал Луценко, при проведении уголовного производства и следователями, и экспертами хронология событий была условно разделена на четыре этапа:

Первый: 1991-1996 годы (президенты: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, министры обороны: Константин Морозов, Виталий Радецкий, Валерий Шмаров, Александр Кузьмук; начальники Генштаба: Георгий Живица, Василий Собков, Анатолий Лопата, Александр Затынайко). Это этап характеризуется попыткой высшего военно-политического руководства государства организовать управление войсками, в результате проведения мероприятий разоружения, в частности, отказа от средств тактического ядерного оружия, были созданы условия для постепенного системного снижения уровня боеспособности ВСУ.

Второй этап - 1997-2005 годы (президент Леонид Кучма, министры обороны Александр Кузьмук, Владимир Шкидченко, Евгений Марчук; начальники Генштаба Александр Затынайко, Владимир Шкидченко, Петр Шуляк, Сергей Кириченко).

Этот этап характеризуется сокращением численности войск. В результате продолжения мероприятий необоснованного сокращения численности ВСУ начался процесс системного снижения уровня боеспособности армии.

Третий этап - 2006-2009 годы (президент Виктор Ющенко, министры обороны Александр Кузьмук, Анатолий Гриценко, Юрий Ехануров; начальники Генштаба Сергей Кириченко, Иван Свида). В это время значительно углубился процесс системного снижения боеспособности ВСУ в результате продолжения мероприятий бессистемного сокращения численности ВСУ.

Четвертый этап - 2010-2014 годы (президент Виктор Янукович, министры обороны: Михаил Ежель, Дмитрий Саламатин, Павел Лебедев, начальники Генштаба: Григорий Педченко, Владимир Замана). Этот этап характеризуется игнорированием руководством Минобороны и командованием ВСУ основных положений и принципов военного искусства.

В частности, в 2010-2011 годы - расформировываются объединенное оперативное командование и командование сил поддержки ВСУ. Практически уничтожен оперативно-стратегический уровень структуры ВСУ, дезорганизовано управление обороной государства на оперативно-стратегическом уровне.

«Отсутствие оперативно-стратегического органа военного управления стало одной из основных проблем организации обороны территориальной целостности Украины в 2014 году», - подчеркнул генпрокурор.

Также в 2012 году было окончательно дезорганизована система ПВО Украины и безосновательно изменена система мобилизации и планирования и перевод на так называемую трехуровневую систему управления, что создало условия для критического уровня разбалансировки системы общего управления войсками.

Кроме того, в 2013-2014 годах завершается расформирование армейских корпусов, как основа тактического уровня структуры ВСУ, окончательно дезорганизуется система управления войсками на всех уровнях - от бригад до видов ВСУ.