Фельдман призвал еврейскую общину США поддержать Украину

«За эти дни уже состоялся ряд встреч с представителями религиозных и благотворительных организаций, политиками, конгрессменами. Можно отметить полное понимание и готовность помочь Украине в сложный для нее время», - отметил Фельдман.

Президент Украинского Еврейского Комитета обратился к представителям еврейской общины США, которая является крупнейшей в мире, с призывом помочь и поддержать Украину. На встрече с ними речь шла, прежде всего, об оказании помощи раненым бойцам АТО, обеспечении возможности протезирования военных за рубежом, оказание помощи в реабилитации мирных жителей, переживших ужасы войны. Кроме того состоялась встреча с Айрой Форман, спецпредставителем Госдепа США по борьбе с антисемитизмом, Николасом Дином, специальным посланником Госдепартамента по Холокосту, конгрессменом Элиотом Энгелем.

«Мы обратились за большой помощью. И получили везде очень теплый прием, почувствовали высокую заинтересованность, увидели, что люди нам искренне сопереживают. Разговор, который планировалось на встрече с предпринимателями и бизнесменами, на 40 минут, продолжалась три с половиной часа», - рассказывает Фельдман.

О политической поддержке Украины украинская делегация во главе с Фельдманом говорили на встречах с конгрессменами и представителями Госдепа.

Состоялась также встреча с представителем Папы Римского в США кардиналом МакКариком, на которой основатель Киевского межконфессионального форума пригласил Папу Римского приехать в Украину. Кардинал выразил уверенность, что такой визит обязательно состоится.