Порошенко: Об автономии Донбасса или федерализации Украины договоренностей нет
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что на переговорах в Минске Украина не согласилась на статус автономии для Донбасса и федерализацию.
Об этом сообщает Радио "Свобода".
После завершения переговоров глава Украинского государства назвал встречу в Минске напряженной. По его словам, украинской стороне выдвигались ультимативные условия.
«Это было непросто, и фактически нам выставляли всякие неприемлемые условия, отходы, сдачи. Мы не пошли ни на какие ультиматумы и четко проявили позицию, что прекращение огня должно произойти без предварительных условий», - сказал Порошенко.
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Главное, по его словам, договоренность о безусловном прекращении огня с 15 февраля, которое сопровождается отводом тяжелой артиллерии. Как заявил Порошенко, образуется буферная зона в 140 километров для систем залпового огня.