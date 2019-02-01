Запад использует санкции против РФ лишь на 5-10% – Тука

Георгий Тука считает, что политико-экономические санкции против РФ нужно ужесточать.

Сегодня Европа и США используют всего 5-10% от потенциала санкций против России. Причина в том, что цивилизованный мир ментально и морально не готов к полноценной войне с РФ.

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Такое мнение озвучил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает «Обозреватель».

Он подчеркнул, что именно поэтому украинские партнеры любой ценой избегают развития событий в сторону военного обострения.

"Ведь большинство этих людей знают и понимают те риски, которые угрожают цивилизации как такой. И лишний раз дергать этого "русского медведя" у них нет желания", — пояснил Тука.

При этом он считает, что политико-экономические санкции все равно надо усиливать. Дело в том, что существует огромное количество болевых точек экономики России, на которые мировое сообщество может воздействовать очень эффективно.

"Сейчас США объявили, что готовят очередной пакет санкций, который будет "очень-очень". Ну, поживем — увидим", — резюмировал чиновник.