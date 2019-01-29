Евросоюз должен ввести новые санкции против РФ за отказ освободить украинских моряков - МИД Дании

Министр иностранных дел Королевства Дании Андерс Самуэльсен намерен поставить вопрос о введении новых санкций против России на встрече глав МИД стран - членов Евросоюза 18 февраля в Брюсселе.

Министр иностранных дел Королевства Дания Андерс Самуэльсен заявляет, что Европейский Союз должен ввести новые санкции против Российской Федерации из-за отказа освободить украинских моряков, захваченных в плен 25 ноября.

Об этом говорится в заявлении Самуэльсена, обнародованном на сайте МИД Дании.

Самуэльсен подчеркнул, что, если Россия не освободит украинских моряков, ЕС должен ввести новые санкции.

«Обстрел и захват Россией украинских военных судов в Азовском море был абсолютно неприемлемым актом. Тот факт, что Россия до сих пор удерживает в заложниках 24 невиновных моряков, является демонстрацией полного пренебрежения международными правилами», - отметил он.

Глава МИД Дании отметил, что международное сообщество должно решительно отреагировать на эти действия РФ.

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«Я считаю, что ЕС должен ответить на агрессивное поведение России, и, если Россия не хочет освободить моряков, я возьму на себя инициативу в ЕС о введении новых санкций", - заявил Самуэльсен.

В связи с этим отмечается, что в четверг, 31 января, Самуэльсен в Бухаресте (Румыния) примет участие в неформальной встрече глав МИД стран - членов ЕС.

Также сказано, что вопрос Украины официально будет находиться 18 февраля в повестке дня встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе. На этом собрании Самуэльсен поднимет вопрос о введении новых санкций против РФ, если украинские моряки не будут освобождены.

Сегодня глава МИД Дании должен посетить Мариуполь, где планирует объявить ряд инициатив, которые помогут Украине в противодействии российской агрессии. Он должен заявить, что в Украину будут направлены офицеры датских военно-морских сил для содействия развитию потенциала украинского флота.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 января, Самуэльсен и министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек совместно с главой МИД Украины Павлом Климкиным посетят Мариуполь для получения информации о безопасностной, гуманитарной и социально-экономической ситуации в Приазовье.