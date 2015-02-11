Россия уже готовит 14-й "гумконвой" для Донбасса

Грузы для создания конвоя доставляются в Ростовскую область, передает РБК со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В Ростов-на-Дону "гуманитарную помощь" планируют доставить в среду с помощью авиации МЧС России.

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Ранее УНИАН сообщал, что Россия не дала возможности украинским пограничникам и представителям Международного комитета Красного Креста осмотреть содержимое 13-го так называемого «гуманитарного конвоя», направленного на Донбасс.

Также сообщалось, что РФ направила в зону боевых действий на Донбассе уже 13 так называемых «гуманитарных конвоев» - колонны больших грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имели возможности осматривать грузы.

В СНБО Украины заявляют, что все «гуманитарные конвои», которые Россия отправляет в Украину без ее разрешения, «являются лишь поддержкой вооруженных людей». Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

Каждый раз по прибытии так называемых ”гумконвоев” обстрел боевиками позиций украинских силовиков и населенных пунктов усиливается.

По данным СНБО, российские грузовики из «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили из украинских заводов на Донбассе оборудование и уголь, а также тела погибших в Украине российских солдат.