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Идет по-новому: как Порошенко объявлял о походе на выборы (фоторепортаж)

16:05, 29 января 2019
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет участвовать в президентской гонке в марте 2019 года.

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Об этом он заявил на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем". Фото с мероприятия опубликовал корреспондент УНИАН.

"Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будущими поколениями украинцев побудили меня принять решение еще раз баллотироваться на пост президента Украины", - сказал глава государства.

Напомним, на форуме президент Петр Порошенко заявил, что Украина в 2024 году подаст заявку на вступление в ЕС и получит План действий относительно членства в НАТО.

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Теги: #выборы#Петр Порошенко